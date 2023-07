Bureau francilien : l’inévitable contraction du marché

Nouveau constat des sociétés de conseil en immobilier d’entreprise : la contraction du marché des bureaux en Ile-de-France se confirme.

« Seuls 421 000 m² de bureaux ont ainsi été commercialisés dans la région au cours des trois derniers mois, portant la demande placée depuis le début de l’année à 816 200 m². Ce volume représente une baisse de 22 % d’une année sur l’autre et de 21 % par rapport à la moyenne décennale », constate JLL, dans un communiqué daté du 6 juillet, pour commenter les données semestrielles d’Immostat, groupement d’intérêt économique rassemblant les brokers.

Ces mauvais chiffres « confirment l’installation du travail hybride dans le paysage immobilier et la propension des entreprises à réduire la surface de leurs projets, en particulier les plus grandes d’entre elles », reconnaît JLL.

De plus en plus de m² inoccupés

Dans ce marché en berne depuis la pandémie, « en dehors de Paris et de quelques actifs prime emblématiques en périphérie, les loyers faciaux restent au mieux stables voire subissent des pressions à la baisse », remarque de son côté CBRE. Comptez en moyenne 432€/m²/an hors taxe et hors charges dans un bâtiment de seconde main et 429€ dans du neuf ou restructuré.

Cushman & Wakefield veut toutefois positiver : « Comme nous l’anticipions, la levée des conditions suspensives sur plusieurs signatures > 5 000 m² permet au segment d’afficher une meilleure performance. En effet, dans un souci d’optimiser leur outil immobilier et de l’adapter aux nouveaux modes de travail et aux impératifs environnementaux, les grands utilisateurs demeurent très actifs », commente Olivier Taupin, responsable d’agence bureau & industrie.

Un indicateur-clé, les m² vides, ne suscite pourtant pas l’optimisme : 4,495 millions de m² de bureaux franciliens sont désormais inoccupés ! Un niveau historique.