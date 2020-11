Bulldozair lève 4 millions d'euros pour se déployer vers les TPE/PME

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Start-up Supprimer Numérique Supprimer France Supprimer International Supprimer Impulse partners Supprimer Valider Valider

Spécialisée dans la coordination des corps d'état sur les chantiers et le suivi des opérations, Bulldozair vient de lever 4 millions d'euros. Cet investissement va lui permettre d'améliorer l'ergonomie de sa plateforme et de proposer des solutions adaptées aux TPE/PME.

Plateforme web et mobile qui sert aussi bien à la gestion de projets qu’au pilotage de chantiers ou au suivi des opérations de maintenance, Bulldozair vient de lever 4 millions d’euros.

Cette levée a été réalisée auprès des fonds PROBTP Innovation et Anaxago. La start-up a également bénéficié de soutien de business angels, tels que Thomas Le Diouron d’Impulse Partners, Pascal Casanova (ex directeur général de Lafarge) et Kima ventures (de Xavier Niel, fondateur de Free).

Régler les problèmes de coordination

Créée en 2013 et passé par l’incubateur américain Y Combinator en 2016, Bulldozair est née d’un constat du terrain « la multiplication des entreprises qui interviennent sur un chantier peut aller parfois jusqu’à 40 acteurs ce qui engendre des problèmes de coordination et de transmission de l’information », explique Ali El Hariri, ingénieur BTP et co-fondateur de Bulldozair avec Maxence Lerigner. Ces pertes d’information, répétitions et modifications correspondraient à un tiers du coût final d’un ouvrage, selon une étude du cabinet Gartner.

Sur le même sujet Ali El Hariri (BulldozAIR) : « Une application pour mieux communiquer sur les chantiers »

Pour pallier à ces problèmes, cette solution de suivi de chantier permet de connecter tous les corps de métier d’un projet : ingénieur, conducteurs de travaux, architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrages. Les équipes ont ainsi accès à toutes les informations liées au projet, tels que plans, plannings, tâches pour émettre ensuite des rapports automatisés. « Les plans en particulier sont traités automatiquement par notre plateforme de façon à être accessibles en png sur n’importe quel smartphone y compris hors connexion », précise Ali El Hariri.

Automatiser les compte-rendus de réunion

Autre point fort de la solution, « le compte-rendu de réunion va permettre d’acter toutes les décisions et de rechercher les responsabilités en cas de sinistre, détaille Ali El Hariri. En général, la préparation des rapports du terrain nécessite un jour/semaine et par personne uniquement pour collecter les informations nécessaires. Là, tous les éléments sont centralisés dans l’appli et la réunion peut se faire via notre interface de façon à transmettre le compte-rendu dès la fin de la rencontre. »

Adapter la plateforme aux TPE/PME

La levée de fonds va permettre à l’entreprise de poursuivre son développement avec trois priorités : l’amélioration de l’ergonomie de la plateforme, le développement de nouveaux modules en self-service. C’est-à-dire que les utilisateurs pourront créer les modules dont ils ont besoin. Enfin, le dernier point concerne le lancement d’une offre dédiée aux petites équipes des TPE/PME. « Un architecte peut suivre plusieurs chantiers et transmettre ses notes à une seule assistante au bureau. Notre appli va les aider à simplifier ces tâches », précise Ali El Hariri.

Actuellement, les principaux clients de Bulldozair sont Bouygues Immobilier, Carrefour, la RATP, Chanel, EDF ou Eiffage APRR. Pour développer ces nouvelles fonctionnalités, la start-up prévoit de doubler ses effectifs actuels pour compter 40 personnes à la fin de l’année 2021.