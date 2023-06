Building Beyond 2023 : cinq journées dédiées au recyclage urbain

Année après année, le festival Building Beyond poursuit sa vocation d'esquisser les grandes transformations de la ville et des territoires.

Après « le visible et l’invisible » en 2022, l’événement organisé par Léonard (groupe Vinci) et dont « Le Moniteur » est partenaire, s’empare de la thématique du recyclage urbain sous la bannière : « le futur du déjà-là ».



Alors que l’urgence climatique et les contraintes réglementaires poussent les décideurs territoriaux à réinterroger la valeur écologique du patrimoine actuel, il devient indispensable de réévaluer les potentialités de la ville existante. La ville de demain est en grande partie déjà présente, mais elle n’est pas forcément adaptée aux besoins à venir, aux aspirations sociétales ni aux événements climatiques annoncés.



Au total, une trentaine de débats, ateliers, performances artistiques et promenades urbaines jalonneront les cinq journées (19 au 24 juin) de cette programmation.

Au micro se succèderont architectes (Jana Revedin…), chercheurs (Jean Jouzel, Marc-André Selosse…), élus (Maryse Faye de Montpellier, Philippe Rio de Grigny, Lionel Causse des Landes…), acteurs de la ville (Katayoune Panahi…) et artistes (François Schuiten, Benoît Peeters, Rocio Berenguer…).



Entièrement gratuit, l’événement se déroule à Paris mais peut également être suivi à distance. Retrouvez le programme complet sur le site de Leonard.