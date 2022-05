Bruno Pillon, nouveau président du Syndicat français de l'industrie cimentière

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ciment Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le président des activités France de HeidelbergCement a succédé le 27 mai à François Petry dont le mandat était arrivé à échéance.

Le Syndicat français de l’Industrie Cimentière (SFIC) vient d’élire Bruno Pillon à sa présidence. Il succède, à compter du 27 mai 2022, à François Petry dont le mandat est arrivé à échéance.

Ingénieur en Génie Civil, diplômé de l’ENTPE et titulaire d’un DESS en commerce extérieur de l’université Panthéon Sorbonne, Bruno Pillon est depuis 2019, président des activités France d'HeidelbergCement.

Alors que l’industrie cimentière française est engagée dans une profonde transformation, « confiance et fierté seront les deux maîtres-mots de mon mandat », a assuré Bruno Pillon dans un communiqué.

« La confiance, c’est d’abord celle que nous avons au sein de la filière pour réussir notre transformation et prendre part au succès de la transition écologique ; c’est aussi ce qui doit caractériser les relations entre notre industrie et les pouvoirs publics. Fierté ensuite, car nous sommes une industrie de proximité, essentielle à l’aménagement et à la vitalité de nos territoires, qui oeuvre chaque jour au développement d’une économie plus circulaire », a-t-il conclu.