Bruno Cadudal réélu président de l’UFME

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Menuiseries Supprimer France Supprimer Valider Valider

Un conseil d’administration extraordinaire de l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME), qui s’est tenu le jeudi 3 juin a réélu à l’unanimité Bruno Cadudal à sa présidence. La nouvelle vice-présidente est Cécile Sanz (groupe FPEE), première femme à occuper ces fonctions.

Bruno Cadudal (Groupe Atlantem) a été réélu à la tête de l’UFME à l’occasion d’un conseil d’administration extraordinaire. Il se lance donc dans un deuxième mandat, avec l’objectif d’intensifier les actions engagées. « Ma première année de présidence UFME a été perturbée par la crise Covid-19 qui ne m’a pas permis de mettre en place nos projets avec la rapidité souhaitée, ni de pouvoir être en contact “direct” avec nos adhérents », constate-t-il.



Deux axes forts

« Avec les membres du bureau, nous poursuivrons nos missions autour de deux axes essentiels : l’engagement de notre filière dans le respect de l’environnement et la valorisation de l’efficacité de la fenêtre française dans la performance énergétique des bâtiments. Notre actualité se découvrira au fil des prochains mois et permettra d’asseoir la reconnaissance méritée de l’UFME. En tant que résident, je souhaite être le porte-parole de l’industrie des portes et fenêtres fabriquées en France. »



Cecile Sanz, nouvelle vice-présidente de l'UFME - © D.R. / Groupe FPEE

Cécile Sanz, vice-présidente

A cette occasion, l’organisation professionnelle a constitué son nouveau bureau, marqué par l’entrée et la nomination pour la première fois d’une femme, Cécile Sanz, présidente du groupe FPEE, au poste de vice-présidente. Elle succède à Patrick Bouvet (groupe Bouvet), qui a souhaité mettre fin à son mandat après vingt ans d’engagement au conseil d’administration, dont deux mandats à la présidence.

Trois nouveaux membres font également leur arrivée au conseil d’administration, dans la section Fabricants : Pierre-Yves Boulangeot, Michel Igert et Dominique Papin.



Le nouveau bureau

Le nouveau bureau de l’UFME est donc constitué de la manière suivante :

- Bruno Cadudal (groupe Atlantem), président ;

- Cécile Sanz (groupe FPEE), vice-présidente ;

- Vincent Pasquet (Pasquet Menuiseries), trésorier ;

- François Guérin, (groupe Cetih) secrétaire général ;

- Jos Lenferink (Veka), représentant des extrudeurs-gammistes ;

- François de Labarthe (Bilcocq-Duval), représentant des professions associées.