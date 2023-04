Bruno Cadudal nommé président d’Atlantem, Richard Marchant directeur général

Le groupe annonce le 25 avril 2023 la prochaine évolution de son organisation en renforçant le pilotage de son activité industrielle menuiserie Atlantem. À compter du 4 mai prochain, sa direction est totalement repensée.

Un rôle clé dans l’évolution d’Atlantem

Actuellement directeur général, Bruno Cadudal est nommé président d’Atlantem. « Acteur majeur de l’évolution d’Atlantem depuis plus de vingt ans au sein du groupe, il incarnera les enjeux clés de développement de l’activité. Sa connaissance mature du secteur et de ses acteurs lui permettra de guider et d’accompagner les activités canadiennes et de la charpente dans la concrétisation de leurs ambitions stratégiques », explique le groupe dans un communiqué.

Parallèlement à ses fonctions opérationnelles chez Atlantem, Brune Cadudal poursuivra ses rôles de président de l’UFME et d’administrateur au sein de l’éco-organisme Valobat. Bruno Cadudal sera l’acteur clé du déploiement de l’économie circulaire. « Une évolution forte qui illustre l’engagement de Herige en matière de RSE, composante essentielle du modèle de développement du Groupe et de ses filiales. »

Un polytechnicien à la direction générale

Nouveau venu dans le groupe Herige, Richard Marchant – polytechnicien de 45 ans - prend la direction générale d’Atlantem. À la tête du comité de direction de l’activité, il pilotera sa transformation, son développement et sa performance opérationnelle. S’appuyant sur un management participatif, il assurera la bonne mise en oeuvre des objectifs, des plans de performance commerciaux et industriels, et définira les investissements nécessaires, dans le respect des orientations stratégiques définies par le Groupe. Richard Marchant poursuivra l’intégration des récentes acquisitions (Activence, MGT, Poralu, Coferm’ing). Il développera les dimensions innovation, digital et marque.

« Porter les défis d’avenir »

Cette redistribution des rôles à la tête de l’activité menuiserie est en lien direct avec son fort développement récent, notamment par croissance externe, et la direction du groupe Herige souhaite en accélérer la transformation pour une croissance durable et profitable.

« Depuis son origine, le Groupe Herige adapte régulièrement son organisation pour assurer sa performance et sa pérennité dans des environnements en mutation permanente », explique Benoît Hennaut, président du Directoire du groupe Herige. « Nous devons garantir une croissance profitable par l’optimisation des modèles opérationnels propres à chacune de nos activités, et renforcer les synergies au sein du Groupe. Le renforcement du pilotage d’Atlantem participera à atteindre nos ambitions et à porter les défis d’avenir de notre feuille de route. ».