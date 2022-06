Bruno Cadudal : "Ne sommes-nous pas au point haut, avec un risque de cassure ?"

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Industrie Supprimer Menuiseries Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer REP BTP Supprimer Matières premières Supprimer France Supprimer Valider Valider

Réélu ce jeudi 2 juin président de l'UFME, le DG d'Atlantem Bruno Cadudal fait état des débats qui animent la profession.

Vous venez d'être réélu lors de l'AG de l'UFME, à Vannes, pour un troisième mandat d'un an. Comment se portent vos adhérents ?

Nous sommes plus nombreux qu'il y a deux ans pour cette Assemblée générale, dans une ambiance conviviale et studieuse. Tous les adhérents de l'UFME sont conscients que l'année 2022 sera bonne. Les prises de commandes se maintiennent, les années records s'enchaînent et les chiffres sont très élevés. Mais ne sommes-nous pas à un point haut, avec un risque de cassure ? Si l'inflation se répercute assez bien sur les marchés de la rénovation, c'est évidemment beaucoup plus difficile dans le neuf, surtout quand les clauses et les index BT s'avèrent à ce point déconnectés de notre réalité !

Le sujet des déchets du bâtiment agite tout l'écosystème. Les adhérents de l'UFME s'en emparent-ils ?

Bien sûr, la REP PMCB, le bilan carbone et la recyclabilité nous occupent. La menuiserie en fin de vie est une ressource bien plus qu'un déchet, pour peu que les exutoires se mettent en place et que le démantèlement soit correctement réalisé. L'UFME est membre associée de Valobat. Ce candidat à l'agrément est venu expliquer son action lors de notre Assemblée générale. Valobat devrait être agréé à la rentrée, pour une mise en place au 1er janvier, même si certaines fédérations demandent un délai supplémentaire.

La REP PMCB est-elle perçue par vos adhérents comme un facteur inflationniste supplémentaire, ou comme un facteur d'apaisement sur les matières premières ?

Nos matériaux en menuiserie sont valorisables, de sorte que l'éco-contribution restera marginale dans les coûts. En revanche, nous demandons que l'éco-contribution soit visible sur les factures. Si ce n'est pas le cas, le fabricant, le négoce et l'artisan appliqueront tous leur marge, et le dispositif nourrira l'inflation !