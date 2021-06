Brosseau Paysagiste, pionner vendéen des labels du paysage

Le vendéen Brosseau Paysagiste ouvre la voie. Première entreprise de France à s’engager dans la labellisation Aménagement créée par Qualipaysage, la PME de Montaigu, forte de 39 salariés et plus de trois millions d’euros de chiffre d’affaires, entend utiliser sa longueur d’avance pour se démarquer de deux familles de concurrents : les groupes nationaux et les nouveaux venus « sortis de nulle part », selon l’expression du dirigeant Dominique Brosseau.