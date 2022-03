Brique R≥ 1 : simplifiez-vous la RE 2020 !

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Bâtiment Supprimer Valider Valider

Bbio, gain de SHAB : découvrez comment la brique, déjà utilisée pour construire plus d’un tiers des logements neufs, se positionne en optimum technico-économique pour répondre à la RE 2020.

Avec la brique de résistance thermique R≥ 1 m2.K/W, trouvez une réponse aux exigences renforcées de sobriété énergétique du bâtiment et gagnez de la SHAB avec des gammes de produits (briques et accessoires) adaptées à la maison individuelle et au logement collectif.

Brique isolante pour un Bbio performant

Les études réalisées par Bastide Bondoux et Pouget consultants pour la FFTB démontrent que la brique R=1 associée à un doublage isolant th32 de 12 cm d’épaisseur en ITI (Isolation Thermique par l’Intérieur) répond aux exigences de la RE2020. Cela permet d’atteindre, selon les configurations d’un Bbio, jusqu’à 15 % inférieur au Bbiomax en logement collectif et jusqu’à 20 % inférieur en maison individuelle.

Pour répondre à des configurations plus complexes, chaque fabricant propose des gammes de briques de 20 cm de R allant jusqu’à 1,5 permettant aussi d’optimiser l’épaisseur d’isolant rapporté.

Pour les murs, la réponse simple, efficace est donc la brique R≥ 1, déjà utilisée pour construire plus d’un tiers des logements (collectif et maison individuelle).

Grâce à cette utilisation très répandue, vous avez l’assurance que la mise en œuvre est parfaitement maîtrisée par les entreprises. De plus, les équipes des fabricants sont disponibles dans toute la France pour former les professionnels ou pour les accompagner au démarrage d’un chantier.

Traitement des ponts thermiques par les accessoires

Associés à la brique, de nombreux accessoires permettent d’assurer un traitement global et homogène de l’enveloppe et particulièrement des ponts thermiques du mur :

‐ planelles isolées en about de plancher,

‐ coffres de volets roulants,

‐ linteaux,

‐ briques à bancher…

Moins d’isolant, c’est aussi plus de SHAB (Etude du Cabinet Pouget Consultants pour la FFTB en 2017)

Grâce à sa performance thermique, la brique terre cuite apporte au minimum 3% de gain de surface habitable (SHAB) en comparaison avec une solution en maçonnerie courante.

Sur un immeuble à usage collectif de 2000 m2 SHAB et 34 logements (configuration de l’étude), la brique terre cuite permet de gagner 60 m2. C’est l’équivalent d’un 3 pièces en plus, créé grâce à la performance thermique intrinsèque de la brique terre cuite.

Vers une industrie compétitive et décarbonée

À partir de 2022, la RE2020 établit une trajectoire de réduction du seuil de l’impact carbone de la construction (Ic construction) tous les 3 ans. Selon les calculs réalisés par les différents Bureaux d’Etudes (Etudes Bastide Bondoux et Pouget consultants pour la FFTB), les bâtiments étudiés avec de la brique de structure respectent les seuils Ic Construction jusqu’en 2027.

La filière s’est par ailleurs engagée sur une feuille de route de décarbonation de sa production qui s’inscrit dans les objectifs de la SNBC (Stratégie nationale Bas Carbone), dont l’objectif est une baisse de 80 % des émissions de l’industrie en 2050 par rapport à 2015.

Ainsi, la filière met en œuvre selon les sites et leur écosystème des leviers diversifiés de décarbonation qui ont déjà permis en 20 ans de diminuer de 41 % ses émissions de CO2 :

- Éco conception tout au long du cycle de vie (moins de transport, moins de matière tout en gardant la performance attendue…).

- Diminution des consommations d’énergie : la récupération de la chaleur des fours pour alimenter les séchoirs est un exemple de transformation des process désormais largement déployé.

- Substitution lorsque cela est possible du gaz naturel par des énergies décarbonées ou renouvelables (biomasse, biogaz, syngaz…).

Au travers de cette feuille de route de décarbonation sont également étudiées des technologies innovantes et de rupture, autour de l’hydrogène, de l’électrification de la fabrication et de programmes visant à la capture du CO2 en sortie de fours, à son transport, stockage ou à sa méthanation pour réutilisation dans le procédé de fabrication.

Avec la brique, c’est simple de faire durable !

Contenu proposé par GIE Briques de France