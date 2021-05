Brignoles : le nouveau quartier du Pôle Liberté se construit

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La Ville de Brignoles vient de donner le coup d’envoi de la construction des îlots 1 et 2 du Pôle Liberté.

La Ville de Brignoles (Var) a démarré les travaux de requalification de son centre-ville dans le Pôle Liberté. À terme, le quartier comprendra une surface totale de 21 060 m² répartis sur quatre îlots. Les travaux sont déjà en cours depuis le début du mois de mai 2021.

Le premier îlot, doté d’une surface de 3 720 m², accueillera 38 logements et 700 m² de locaux d’activité. On y trouvera aussi 450 m² de commerces réservés aux restaurateurs, aux loisirs et aux divertissements en tout genre. Ces travaux ont déjà commencé et s’effectueront sur 18 mois.

Quant à l’îlot 2, les travaux de démolition dans cet espace de 7 890 m² ont déjà démarré. Le début des travaux de construction pour cette partie est prévu pour l’automne 2021, pour une durée de deux ans. L’îlot 2 accueillera un cinéma de six salles pour un total de 850 places. La création d’une résidence services seniors de 90 appartements fait également partie du programme. Vient s’ajouter à cela la construction des 250 places de stationnement souterrain ouvertes au public. Les métiers de bouche, de restauration et de loisirs bénéficieront aussi de 413 m² de commerces. Le démarrage des travaux d’aménagement de l’espace public se fera à l’automne 2022, pour six mois.

Concernant l’îlot 3, les travaux de construction commenceront en janvier 2022 pour 18 mois. Le bâtiment comprendra au total 32 logements, 1 390 m² de bureaux et services, et un immeuble de bureaux de 1 850 m².

L’îlot 4 bénéficiera d’une surface de 3 880 m², et sera composé de 54 logements et de 281 m² de commerces. Les travaux débuteront en janvier 2023 pour 18 mois.