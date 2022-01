Brignoles : le conservatoire de musique des Ursulines a été réhabilité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le conservatoire de musique des Ursulines s’affiche sous un nouveau jour après les travaux de réhabilitation qui ont été réalisés.

À Brignoles (Var), le nouveau conservatoire des Ursulines a été inauguré le 10 décembre 2021. Le bâtiment, accueillant l’École Intercommunale Musique Arts Danse (EIMAD) de l’agglomération de la Provence Verte, a bénéficié d’une réhabilitation totale. L’opération a permis d’adapter l’infrastructure à l’enseignement artistique. Des espaces dédiés à la musique et à la danse ont été créés. À cela s’est ajoutée une mise en accessibilité de l’intérieur afin de favoriser l’apprentissage des personnes en situation de handicap.

Pour réaliser les travaux, la collectivité a mobilisé la somme de 6 M€. Le projet doit permettre à l’EIMAD de réunir toutes ses activités en un même endroit. Le nouveau conservatoire des Ursulines dispose d’une salle d’orchestre au rez-de-chaussée, d’espaces musiques actuelles au premier étage, de salles de formation musicale au deuxième étage, et de salles de danse et percussions au troisième niveau. Enfin, une grande pergola a été installée devant la façade sud pour accueillir le public. Rappelons que l’EIMAD accueille plus de 600 élèves.