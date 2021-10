Briconord triple son volume d’affaires

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce matériaux Supprimer bricolage Supprimer Bricomarché Supprimer Leroy Merlin Supprimer Castorama Supprimer Legallais Supprimer Groupe Samse Supprimer Point.P Supprimer France Supprimer Valider Valider

Plus connue à travers sa marque Nordlinger Pro, l’acteur spécialisé dans la conception et la distribution de produit pour le bricolage vient d’absorber d’un coup les sociétés Norial, Interges.com et EasyProtec.

Depuis la réorganisation de son capital en décembre 2020 avec l’entrée de Siparex Midcap et Initiattive & Fiance aux côtés de la Société Générale Capital Partenaires, Briconord a significativement accéléré sa stratégie de croissance externe. L’acteur spécialisé dans la conception et distribution de produit pour les grandes surfaces de bricolage vient d’acquérir trois entreprises reconnues sur leur marché respectif : Norail dans la quincaillerie du bâtiment et la visserie fixation ; Interges.com dans l’aménagement intérieur et la décoration ainsi que la quincaillerie d'ameublement ; et EasyProtec dans les films pour vitrages et placages décoratifs en France.

30 000 références

L’offre de Briconord au travers de sa marque Nordlinger Pro qui couvre le secteur de la cuisine (accessoires pour plans de travail), des sols et des murs (sous couches, plinthes, plaques décoratives, …), des accessoires de menuiserie et enfin de la sécurité domestique va élargir ainsi son offre produit. Avec ses rachats, elle va s’étendre à 30 000 références. Par ailleurs, Briconord triple son chiffre d’affaires. Il passe de 30 M€ en 2019 à 88 M€ en 2021.

Legallais, Point.P, Groupe Samse...

Pour rappel, Briconord est implantée près d’Angoulême. Cette PME conçoit et fabrique des produits de finition d’aménagement de l’habitat : bandes de chants, placages, profilés de plan de travail, barrières de sécurité…Et ses produits sont à 80 % écoulés en France dans les réseaux des grandes surfaces de bricolage (GSB) comme Leroy Merlin, Castorama, Bricomarché et M. Bricolage. On retrouve aussi des produits Nordlinger Pro dans le Négoce notamment chez Legallais, le Groupe Setin, Groupe Samse, Panofrance, Point.P, Lalliard, Cica Plateforme du bâtiment...