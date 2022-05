Bricoman veut doubler l’offre de sa marketplace

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Bricoman Supprimer France Supprimer e-commerce Supprimer Valider Valider

Pour la fin de l'année 2022, l’enseigne du groupe Adeo ambitionne avoir plus de 300 marchands tiers sur sa plateforme d’e-commerce.

Sur le même sujet La (r)évolution des places de marché : quels effets dans le bâtiment ?

Bricoman veut poursuivre le développement de sa marketplace. Développée en partenariat avec Mirakl, elle a été lancée en janvier 2022. Elle comptait alors 90 marchands tiers et quelques 60 000 références. Aujourd’hui, l’enseigne pour les pros du groupe Adeo revendique un catalogue de 120 000 références et plus de 1,4 millions de visiteurs par mois. Et pour cette fin d’année, elle veut doubler son offre soit quelques 200 000 références. Pour y parvenir, elle compte séduire plus de 200 nouveaux marchands tiers afin d’atteindre le seuil des 300 « partenaires ».

Sur le même sujet Bientôt une marketplace chez Bricoman