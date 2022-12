Bricoman choisit Valobat

Valobat, l’éco-organisme de la nouvelle filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB), initié par Saint-Gobain, poursuit son extension. Bricoman, l’enseigne multispécialiste du groupe Adeo (Leroy Merlin et Weldom) annonce son entrée dans son capital. D’après le communiqué de la branche professionnelle du distributeur de bricolage, un « service de reprise des déchets sera mis en place courant 2023 dans 23 de ses 38 magasins pouvant accueillir les bennes de collectes. Les 15 magasins ne pouvant pas installer de dispositif sur leur site proposeront un partenaire de collecte à moins d’un kilomètre. » Par ailleurs, l’enseigne précise que « des zones de tri seront ainsi implantées sur les parkings de nos magasins pour collecter les déchets suivants : métal, plastique, verre, gravats, bois, fractions minérales et de plâtre. Les modalités d’accès et horaires d’accueil de ces zones de reprise des déchets restent à définir pour proposer le service le plus utile et adapté à nos clients. »