Bricolage : les ventes se maintiennent en novembre

Les grandes surfaces de bricolage ont enregistré un ralentissement des ventes en novembre 2020. Néanmoins, elles restent positives avec un volume de près de 7 % d’après la Fédération des magasins de bricolage.

L’engouement des Français pour le bricolage est toujours vivace malgré le nouveau confinement. Selon les données de la Banque de France, publiées par la Fédération des magasins de bricolage (FMB), les ventes d’articles de bricolage au cours du mois de novembre ont progressé de +6,93 % en volume et de +5,53 % en valeur. « Après plusieurs mois de croissance à deux chiffres sur le marché du bricolage, le deuxième confinement a généré un ralentissement des ventes en novembre, commente l’organisation professionnelle dans un communiqué. La progression reste néanmoins positive (près de 7%) et confirme une fois encore le caractère essentiel et prioritaire du bien-être chez soi, particulièrement en cette période de crise sanitaire ». Sur l’ensemble de l’année 2020, le marché est dans le vert. En cumul à fin novembre, il présente une croissance +2,68 % en valeur et de +1,78 % volume.