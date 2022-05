Bricolage : gadin des GSB en mars

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoscope Supprimer bricolage Supprimer GSB Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le marché du bricolage a enregistré une baisse de plus de 7 % de son activité sur le mois de mars.

Ce début d’année 2022 est difficile sur le marché du bricolage. Il affiche un troisième mois consécutifs de baisse. D’après les données de la Banque de France, relayées par la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), les grandes surfaces de bricolage ont vu leurs ventes se contracter de 7,20 % (-10 % en volume). Pour Caroline Hupin, déléguée générale de la FMB, le secteur revient à la normal après deux années exceptionnelles : « Dans la continuité de ce début d’année, le tassement des ventes des GSB se poursuit. Le secteur ayant connu une progression hors norme avec la crise sanitaire, on constate à présent une dynamique de croissance qui traduit un retour à la normale, conforté par l’intérêt des consommateurs qui continuent d’investir dans l’aménagement de leur maison ». Il est vrai que si l'on compare à l’année 2019, la croissance des GSB reste positive avec une progression des ventes de +16,8 % en valeur et de 11,7 % en volume. Néanmoins, depuis le début de l’année 2022, le marché recule avec un cumul annuel à date de -6,12 % en valeur et -8,87 % en volume.