Bricolage : du mieux sur le mois de septembre

La tendance observée depuis plusieurs mois sur le marché du bricolage se poursuit : le nombre de vente dans les grandes surfaces de bricolage (GSB) diminue, et ce pour le dixième mois consécutif. Mais en septembre, le bilan observé est bien meilleur que sur les mois précédents. Le volume des ventes n’a baissé que de 1,38 % contre 3,95 % en août d’après les données de la Banque de France, relayées par la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB). Et en valeur, elles grimpent : +4,22 %. Pour l’organisation professionnelle, « l’augmentation des prix de l’énergie et l’annonce du plan de sobriété énergétique du gouvernement ont naturellement dynamisé le rayon chauffage (granulés de bois, chauffages d’appoint, etc.). Si cette croissance est à relativiser dans le contexte inflationniste, la tendance du secteur reste positive (progression des ventes de 19% par rapport à 2019) ».

Indice Banque de France/FMB sept 2022

En cumul annuel à date, les GSB ont vu leur activité se contracter de 6,49 % en volume et de 2,25 % en valeur. La comparaison avec 2019 montre encore une très belle progression du marché : +8,6 % en volume et +15,5 % en valeur.