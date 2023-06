Bricolage : Cofaq et Weldom font achats communs

Les stratégies s'affinent sur un marché du bricolage plus compliqué depuis quelques mois. Deux groupements d'acteurs indépendants, Weldom (dans l'orbite du groupe Adeo) et Cofaq (notamment pour l'enseigne BricoPro) annoncent la signature d'un accord pour mettre en commun leurs achats auprès de grandes marques nationales et internationales. Ensemble, ces deux acteurs servent 850 points de vente, souvent situés dans le monde rural et en zone périurbaine.