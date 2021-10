Bricolage : 5e mois de recul consécutif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoscope Supprimer bricolage Supprimer GSB Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le marché du bricolage a enregistré une nouvelle baisse de son activité sur le mois de septembre.

La Banque de France a dévoilé l’indice mensuel des grandes surfaces de bricolage (GSB) pour le mois de septembre 2021. Et celui-ci est en recul pour le cinquième mois consécutif. Le marché baisse de -1,77 % en valeur et de -3,33 % en volume. Mais ce repli est moins important que ceux enregistrés en août et juillet dernier.

indice GSB sept 2021 Close Lightbox

Ce qui fait dire à la FMB (Fédération des Magasins de Bricolage et de l’aménagement de la maison), « qu’après une période de flottement de deux mois, imputable aux vacances et aux conditions météo, le marché du bricolage retrouve une dynamique positive. Le secteur bénéficie de fondamentaux très porteurs (indice de confiance des ménages, transactions immobilières, niveau d’épargne). Ainsi en comparaison à septembre 2019, les ventes affichent une progression de 14% en valeur ». Sur le cumul annuel à date, les chiffres restent excellents avec une hausse de +18,41 % et de +17,4 % en volume.