Bricolage : 4éme mois consécutif de recul

Les ventes de bricolage ont fléchi de -5 % en valeur en août 2021.

La Banque de France a dévoilé l’indice mensuel des grandes surfaces de bricolage (GSB) pour le mois d’août 2021. Et celui est en recul pour le quatrième mois consécutif avec une baisse de -4,97 % en valeur et de -5,75 % en volume. Selon la FMB (Fédération des Magasins de Bricolage et de l’aménagement de la maison), « la situation du mois d’août est assez semblable aux trois mois précédents. Le ralentissement du marché du bricolage en août s'explique particulièrement par les départs en vacances d’été post crise sanitaire, mais aussi par une météo défavorable dans la majorité du pays. Pour autant, si l'on compare à l’année 2019, la tendance de notre secteur reste positive et affiche une progression des ventes de 7% en valeur ».