Brico Privé sanctionné par la CNIL

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer Cross canal Supprimer e-commerce Supprimer Les Mousquetaires Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le site de ventes évènementielles, spécialisé dans le bricolage et appartenant au pôle équipement de la maison du groupement Les Mousquetaires, a été épinglé par la Cnil pour plusieurs manquements au RGPD. Il écope d'une amende de 500 000 €.

Le 17 juin 2021, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a rendu une décision dans laquelle elle condamne Brico Privé à une amende de 500 000 € en raison de plusieurs manquements concernant le traitement des données personnelles des clients et prospects, et France et dans trois autres pays européens.

130 000 personnes

Le régulateur a constaté, suite à trois contrôles entre 2018 et 2019, que le pure player du pôle de la maison du groupement Les Mousquetaires ne respectait pas les durées de conservation des données qu'elle avait fixées et conservait les données de 16.000 clients qui n'avaient pas passé commande depuis cinq ans et même de 130.000 personnes qui ne s'étaient pas connectées à leur compte sur la période.

Par ailleurs, la CNIL a relevé d'autres points ne relevant pas du RGPD, mais du code des Postes et des Communications électroniques, ainsi que de la loi Informatique et Libertés, notamment l'envoi de messages de prospection et le dépôt de cookies publicitaires sans recueillir de consentement préalable.

Un délai de trois mois

C’est ainsi qu’elle a prononcé une amende de 500 000 € et a décidé de rendre publique sa décision. « Elle a également enjoint à la société de mettre ses traitements en conformité avec l’article L.34-5 du CPCE et l’article 5.1.e du RGPD et d’en justifier sous un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. »