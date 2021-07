Brico Fenêtre veut doubler son chiffre d’affaires en 18 mois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le pure player, adossé à un site de production, mise sur un marché porteur, un outil digital modernisé et des capacités industrielles consolidées pour asseoir son développement, auprès des particuliers comme des professionnels.

Tout s’aligne pour Brico Fenêtre, le site de vente en ligne directe du groupe Biason. « Le marché est très porteur, les particuliers accordent une grande importance à leur logement », explique Thierry Rambert, fondateur et dirigeant de cette activité qui, en 2007, a marqué un tournant majeur dans l’activité du groupe Biason. Le groupe s’appuie sur deux forces pour envisager avec sérénité le doublement de son activité dans les dix-huit mois à venir. D’une part, le site Internet a fait peau neuve l’an dernier. « Nous enregistrons une hausse de 65 % du trafic », explique Thierry Rambert. Depuis le début de l’année, les commandes sont d’ailleurs en hausse de 55 % en valeur, et de 45 % en volume. Outre le commerce, c’est l’appareil productif qui désormais peut suivre, puisque l’entreprise, établie dans le Béarn, compte désormais 25 000 m² de production de menuiseries aluminium et PVC, et répond ainsi à toutes les demandes, sur mesure.



Une offre grand public

Comme le nom du site l’indique, le développement de la marque passe à l’évidence par les particuliers. Gros bricoleurs ou acheteurs individuels faisant ensuite appel, pour la pose, aux services d’un entrepreneur constituent à l’heure actuelle 60 % de la clientèle du site. Le parcours client en ligne a d’ailleurs été étudié pour qualifier le support, les matériaux de construction et trouver ainsi dans la gamme le produit adapté. « Nous effectuons toujours, pour les particuliers, un appel de contrôle avec le client avant de lancer la production, poursuit Thierry Rambert. Nos techniciens sont d’ailleurs formés pour entendre ce que le particulier ne dit pas, et nous tendons vers le zéro défaut dimensionnel. »



Des atouts pour les pros

Côté professionnels, Brico Fenêtres séduit des clients menuisiers, mais aussi maçons, charpentiers ou plaquistes, qui mettent en œuvre quelques fenêtres dans l’année. « Le site leur offre gratuitement un service de chiffrage, très apprécié, et nous livrons sur chantier », détaille le dirigeant. A l’heure où les habitudes de consommation des professionnels basculent vers Internet, la proposition de valeur de produits qualitatifs, fabriqués en France et bénéficiant des certifications en vigueur, constitue un argument de poids pour l’entreprise. Elle compte d’ailleurs augmenter la part des professionnels dans son mix clients. D’autant que le catalogue est large, couvrant quasiment tous les besoins que rencontrent les artisans.