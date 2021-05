Brico Dépôt s’attaque aux clients à projets avec un nouveau parcours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Kingfisher Supprimer Ile-de-France Supprimer Essonne Supprimer Seine-et-Marne Supprimer bricolage Supprimer Valider Valider

L’enseigne de Kingfisher se renforce en Ile-de-France en ouvrant deux nouveaux points de vente à Ballainvilliers et Pontault-Combault. Ils présenteront un parcours client inédit pour le réseau avec un espace projets.

Deux nouveaux Brico Dépôt ouvriront prochainement leurs portes en Ile-de-France : le premier à Ballainvilliers (91), le 19 mai, et le second à Pontault-Combault (77), le 26 mai. D’une surface de 4200 m² pour le point de vente de l’Essonne et de 3500 m² pour celui de Seine-et-Marne, ils proposeront un parcours client inédit pour le réseau de kingfisher. En effet, pour la première fois chez Brico Dépôt, « ces deux dépôts seront divisés en deux zones distinctes. La première zone proposera une gamme de produits accessibles en libre-service. La seconde constitue une innovation majeure pour Brico Dépôt : elle sera en effet structurée par projets et proposera aux clients l’ensemble des produits pour concrétiser leurs envies d’aménagement de salle de bain, de cuisine, ou d’espace de rangement. »

Des services… et des outils numériques

D’après l’enseigne, cette logique par projet se traduira également par un accompagnement tout au long des différentes étapes de réalisation : « les clients pourront profiter des conseils des collaborateurs de Brico Dépôt mais également de services de pose (via l’application NeedHelp) ou encore d’accompagnement sur les sujets de financement. » Par ailleurs, les deux points de vente disposeront de plusieurs outils numériques. On y trouvera des bornes installées dans les rayons pour permettre de commander des produits directement en magasin ou encore un système d’étiquetage électronique. Quant aux modalités d’encaissement, « elles sont élargies, avec la possibilité de régler ses achats via PayLife ou encore Scan & Go ».

Ouverts dès 6h30

Pour les professionnels, les deux établissements seront ouverts dès 6h30 « pour permettre à ces derniers de retirer leurs produits avant de rejoindre leurs différents chantiers ». Les magasins offrent également de grandes cours des matériaux à l’instar des 3750 m² pour le magasin de Ballainvilliers. Parmi les services dédiés aux artisans, les deux points de vente proposeront le service de location de véhicule digitalisée, un service d’enlèvement de marchandises dédié aux gros volumes ou encore un service de drive amplifié : la quasi totalité des produits sera ainsi disponible et les commandes pourront être retirées sur 6 pistes de retrait dans chacun des dépôts.