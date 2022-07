Brico Dépôt nomme Fabien Rambaud directeur de la stratégie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer Kingfisher Supprimer Brico Dépôt Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de bricolage, filiale du groupe Kingfisher, annonce la nomination depuis le 1er juillet 2022 de Fabien Rambaud au poste de directeur de la stratégie.

Arrivé en octobre 2020 pour occuper les fonctions de coordinateur des projets stratégiques au sein de Brico Dépôt, enseigne discount de Kingfisher, Fabien Rambaud prend du galon. Il a été promu directeur de la stratégie depuis le 1er juillet 2022. À ce titre, « il intègre le Comité de direction de Brico Dépôt France, dirigé par Laurent Vittoz à qui il reportera. »

Industrie et conseils



Avant d’intégrer Brico Dépôt, Fabien Rambaud a eu longue carrière dans l’industrie comme ingénieur design chez Carmaud Metalbox, ingénieur production chez L’Oréal puis comme responsable de production avant d’évoluer au poste de responsable logistique internationale chez Garnier-Maybelline. Ensuite, il a bifurqué dans le conseil et l’audit chez Kurt Salmon puis chez Stanwell Consulting. Dans ces entreprises, il a notamment « accompagné des enseignes du retail alimentaire, de la distribution spécialisée et du low cost dans la construction et la mise en œuvre de plans stratégiques, de programmes de transformation d’envergure et de projets innovants. »