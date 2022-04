Brico Dépôt lance sa MDD de peinture

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Brico Dépôt Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de Kingfisher France commercialise depuis quelques jours sa propre marque, baptisée Evalux.

Brico Dépôt poursuit le développement de ses marques propres. Après le lancement de Site (vêtements et chaussures de travail), d’Erbauer (outillages électroportatifs et motorisés), de Magnusson (outillage à mains), l’enseigne du groupe Kingfisher France lance une gamme de peinture baptisée Evalux. Elle est commercialisée dans les 123 points de vente du réseau depuis début avril.

Un positionnement discounter

Ce lancement doit renforcer encore plus son positionnement de discounter comme l’explique dans un communiqué Philippe Biannic, directeur commercial & dtratégie chez Brico Dépôt :« Le lancement d’Evalux marque une nouvelle étape dans le déploiement de notre stratégie. Nos marques propres jouent un rôle essentiel dans notre offre. Ils sont un marqueur de la promesse que Brico Dépôt fait à ses clients : un excellent rapport qualité prix, une gamme qui va à l’essentiel et des produits disponibles immédiatement en quantité chantier dans chacun de nos dépôts."

Made in…

L’offre se compose de plus de 400 références (429 pour être exacte): peinture intérieure mur et plafond, peinture avec sous couche intégrée, peinture façade et crépi, peinture fer et rouille, lasure et vernis, peinture bois extérieur, peinture cuisine et salle de bains. A noter que la très grande majorité des « peintures Evalux est fabriquée en France » et sans sur-emballage. Les peintures disposent d’un classement A+ sur les COV.