Brico Dépôt finance le DPE de ses clients

Les enseignes de bricolage se positionnent sur les travaux de rénovation énergétique. Après Leroy Merlin qui propose une aide financière sous conditions et jusqu’à 2000 € sous forme de bons d’achats, c’est au tour Brico Dépôt de lancer son opération de financement. Le réseau discount de Kingfisher proposera, à partir du 24 octobre prochain (et jusqu’au 1er avril 2023), la prise en charge dans son intégralité l’audit énergétique de ses clients. Mais à deux conditions : que le client détienne la carte de fidélité de l’enseigne (ce n’est pas trop difficile, elle est gratuite) mais surtout qu’il réalise ses travaux de rénovation énergétique avec son partenaire et délégataire Certificats d'économies d'énergie (CEE), Ynergie.

Un contrat de confiance

Dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat et sur l'énergie, Laurent Vittoz, le directeur de l’enseigne, a la conviction que son positionnement de discounter « peut encore plus faire la différence pour nos clients : garantir des prix compétitifs, ce n’est pas seulement un slogan, c’est avant tout un contrat de confiance entre l’enseigne et ses clients. Et nous sommes déterminés à tenir nos promesses en proposant des actions concrètes comme le financement de l’audit énergétique ou bien le remboursement de deux fois la différence si nos clients trouvent moins cher ailleurs. » Brico Dépôt précise que le client bénéficiera « d’un accompagnement, tout au long de son projet, de la phase de conseils jusqu’à la réception des travaux, en passant par le financement, le calcul des aides (l’audit étant éligible à Ma Prime Rénov’), le pilotage ou encore la maitrise des dépenses. »

Ambitions d'Ynergie



Pour rappel, Ynergie a été créé en 2016 par Rémy Pagés et Gaston Virleux. La société toulousaine compte plus de 175 salariés, et fait partie des 34 délégataires des CEE, à travers « Ynergie Valorisation ». Avec ses branches « Ynergie Solution » et « Ynergie Opération », elle accompagne également les bailleurs sociaux, les collectivités, les syndics de copropriétés, et plus récemment les industriels, dans leurs projets de rénovation énergétique et d'économies d'énergie. L'opérateur qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de près de 38 M€, ambitionne d'atteindre la barre des 100 M€ d'ici à 2025. Depuis sa création, le groupe a participé à la rénovation de 25 000 logements par an