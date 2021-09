Brico Dépôt déploie le « scan and go »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer France Supprimer Kingfisher Supprimer Castorama Supprimer bricolage Supprimer Valider Valider

L’enseigne de Kingfisher France déploie la solution de paiement digitalisé de Lyf dans l’ensemble dans ses 123 points de vente.

C’est une première dans le bricolage en France. Brico Dépôt vient d’annoncer le déploiement d’une solution de paiement totalement digitalisé. Basée sur la plateforme « scan and go » de la société française Lyf, elle permet à ses clients de scanner leurs produits et de les régler directement sur l’application. Testé durant l’été dans une dizaine de dépôts, cette solution de paiement est désormais déployée dans l’ensemble des 123 points de vente nationaux de l’enseigne.

Simplification du parcours client

Scan and go Brico Dépôt Close Lightbox

Alors comment ça marche ? Les clients scannent le code-à-barre et accèdent ainsi à la fiche produit ou vérifier le tarif. Ils peuvent ensuite l’ajouter à leur panier. Deux solutions de paiement se présentent à l’utilisateur : « le paiement mobile immédiat depuis l'application Lyf Pay (Scan & Go), avec prise en compte automatique de la carte de fidélité et envoi immédiat de la facture dématérialisée par email ou le paiement avec le moyen de leur choix (espèces, cartes bancaires, bons d'achat, etc.), via une reprise de panier en caisse (Scan & Pay) ».

Moins de queue en caisse

Pour Pascal Gil le directeur de l’enseigne Brico Dépôt,ce service « est une nouvelle solution que nous offrons à nos clients et qui s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’innovations au service de toujours plus de fluidité. Nous accueillons un grand nombre de clients, particuliers et professionnels, qui savent ce qu’ils cherchent ; grâce à ce nouveau service, leur visite chez Brico Dépôt sera encore plus rapide. » Cela permettra de réduire notamment les queues en caisse. Une solution qui pourrait dans un avenir plus ou moins proche être étendu chez Castorama et Screwfix.