Brico Cash parle aux pros

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer Les Mousquetaires Supprimer Bricocash Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Baptisée « Entre nous, on peut se parler cash », la campagne met en scène des femmes et des hommes qui ressemblent à s’y méprendre à des pros. Elle a débuté le 20 septembre 2021.

Après avoir réalisé des opérations de communication digitales pour Bricomarché, MullenLowe France signe aujourd’hui une campagne nationale d’affichage et digitale pour Brico Cash. Baptisée « Entre nous, on peut se parler cash », elle est composée de multiples visuels humoristiques. Ces derniers mettent en scène des femmes et des hommes « pour lesquels le bricolage est une passion » d’après le communiqué. Mais à y regarder de plus près, ces "passionnés" ressemblent à des artisans qui ne rigolent pas avec leurs besoins de fournitures. Chacun prononce une phrase : « BA13, BA15, IPN, ITE, PSE, SP10, on n'est pas là pour faire de la philo »; « Si je ne trouve pas de quoi refaire mon toit, il va vous arriver des tuiles »....



Cette campagne d’affichage et digitale est visible depuis le 20 septembre autour des 45 magasins de l'enseigne.