Breteuil : rénovation et agrandissement du centre d’incendie et de secours

La municipalité de Breteuil a décidé de restructurer le centre d’incendie et de secours.

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Breteuil (Oise) devrait être rénové et agrandi. Les travaux seront lancés au printemps prochain. Ils porteront sur une extension du bâtiment. Trois chambres seront créées en remplacement de la pièce mixte actuelle. À cela s’ajouteront deux nouveaux bureaux. L’un est destiné aux personnels gradés et l’autre servira de local associatif. Les parties intérieures seront également rénovées. Un emplacement isolé sera aménagé pour l’accueil du véhicule de secours et d’assistance aux victimes (ambulance VSAV).

Le coût de la restructuration est estimé à 363 k€. Le financement sera assuré conjointement par l’État à travers la dotation d’équipement des territoires ruraux et par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). L’opération vise à améliorer le cadre de travail des 37 sapeurs-pompiers du CIS de Breteuil et à adapter les structures pour la formation des jeunes volontaires. Rappelons que 1 200 départs en intervention sont effectués chaque année.