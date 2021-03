Breil-sur-Roya : un pont Bailey inauguré le 23 février 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La reconstruction avance dans la vallée de la Roya. Un nouveau pont est opérationnel depuis le 24 février dernier à Breil-sur-Roya.

Voilà une nouvelle positive pour une vingtaine de familles du quartier de Veil, isolées depuis les intempéries qui ont ravagé la vallée de la Roya en octobre. À Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), un nouveau pont reliant le chemin de Veil et la route départementale a été inauguré le mardi 23 février. Les habitants du secteur peuvent désormais rejoindre plus rapidement la côte, à Vintimille, puis la ville de Nice via l’autoroute A8. Ils ne sont plus obligés d’emprunter une route de montagne, comme auparavant.

Ce nouvel ouvrage, encore provisoire, est un pont Bailey, conçu primitivement pour un usage militaire. Construite essentiellement avec du béton et du métal, la structure est très solide. Le pont comporte une seule voie, gérée en alternat court. Charles-Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes, a annoncé que la liaison normale avec Vintimille et Nice sera rétablie mi-mai.

Le conseil départemental, qui a piloté l’opération, a évalué l’ensemble des travaux de réhabilitation du réseau routier dans la vallée de la Roya à 280,6 M€. « Nous avons déjà effectué pour 18,6 M€ de travaux, sur un rythme de 5 à 6 M€ par mois », souligne le président du Département.