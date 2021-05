Brammer fusionne dans Orexad

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer France Supprimer Les stratégies Supprimer Valider Valider

Les deux enseignes françaises du Groupe Rubix, leader européen sur le marché de la distribution de fournitures industrielles, forment depuis le 1 mai 2021 qu'une seule et même entreprise : Orexad Brammer.

C’était dans l’air du temps. Et c’est chose faite. Les deux enseignes Orexad et Brammer ont fusionné. L’information a été dévoilée sur LinkedIn le 3 mai 2021 par le Groupe Rubix : « nos deux sociétés, Orexad et Brammer, s’unissent pour devenir une seule et même entité juridique : Orexad Brammer ». Pour être précis, « cette alliance se concrétise par une fusion de la société Brammer dans la société Orexad.»

Consolider sa position en France

D’après la communication du leader européen sur le marché de la distribution de fournitures industrielles, cette fusion est une « suite logique du rapprochement initié depuis plusieurs années » et que « cette étape importante » permet de « consolider notre position de leader, au niveau national comme au niveau européen » avec plus de 200 agences, 1 500 commerciaux, 4 centres logistiques et 1 million de produits disponibles. Ce changement de dénomination sociale a pris effet le 1er mai 2021.

Une offre commerciale commune

Concrètement, que va réellement impliquer une telle fusion ? Premièrement, pour les clients de Brammer, le numéro de SIREN change et prend celui d’Orexad : 320 955 396. Deuxièmement, cette « union » va se traduire par « la mise en place d’une organisation et d’un modèle opérationnel communs, combinant la force d’un grand groupe avec l’agilité d’un réseau de proximité » et par la mise en place d’une offre commerciale commune, « conçue pour vous offrir la meilleure qualité de service et répondre à tous vos besoins, en maintenance et production Industrielle, en transmission/fluiditique, en protection de vos équipes ou en usinage » .