Bouygues TP, Bessac et Soletanche choisis pour le lot 4 de la ligne C du métro de Toulouse

Tisséo a attribué au groupement formé par Bouygues Travaux Publics (mandataire, 65%), ainsi que Bessac, Soletanche Bachy France et Soletanche Bachy Tunnels (35%), le contrat de réalisation des travaux de construction du lot 4 de la future ligne C du métro de Toulouse.

D'un montant de 352 M€, ce projet permettra de compléter l'offre de mobilité collective décarbonée de la ville de Toulouse en

connectant différents modes de déplacements aux 4 nouvelles stations (Montaudran Gare, L’Ormeau, Limayrac-Cité de l’Espace et Jean Rieux) qui seront proposées aux Toulousains.

Ce projet, complexe car réalisé en site urbain, comprend également la réalisation d'un tunnel foré au tunnelier sur 4 160 mètres de long et 8,50 mètres de diamètre intérieur, 3 ouvrages annexes et leurs rameaux de connexion au tunnel et une tranchée couverte de 650 mètres de longueur en extrémité sud du lot à Montaudran par laquelle le tunnelier doit démarrer son creusement. Autre difficulté, la réalisation de l'interface avec le chantier du viaduc à la sortie de terre du tunnel à Montaudran.