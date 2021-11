Bouygues retrouve son niveau d'activité de 2019

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bouygues Supprimer France Supprimer Bouygues résultats Supprimer Entreprises Supprimer Colas Supprimer Valider Valider

Sur les neuf premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires de la major s'élève à 27,5 Mds € contre 27,6 Mds € sur les neuf premiers de mois de 2019. Il s'affiche en progression de 10% par rapport à 2020.

Freiner, passer au ralenti, accélérer : Bouygues a négocié le brutal tournant de la crise sanitaire du mieux possible avec en sortie de courbe le rachat d'Equans et un niveau d'activité proche de celui de 2019.

Le chiffre d'affaires de la major sur les neuf premiers mois de l'année s'élève ainsi à 27,5 Mds € contre 27,6 Mds € sur les neuf premiers de mois de 2019.

Le chiffre d'affaires des activités de construction est, lui, de 20,6 Mds € sur les neuf premiers mois 2021, en hausse de 9% sur un an et tiré par la France (+16% sur un an), mais reste inférieur au niveau de 2019 (-5%).

Le carnet de commandes offre toutefois une bonne visibilité sur l'activité future : il atteint 31,8 Mds € contre 33,5 Mds (-5%) en septembre 2020, un carnet que la pandémie avait empêché Bouygues de "consommer".

L’international représente 64% du carnet de commandes de Bouygues Construction et Colas à fin septembre 2021, en hausse de 2 points par rapport à fin septembre 2020.

Colas en forme internationale

Le carnet de commandes de la filiale routière s’élève lui à 9,6 milliards d’euros, en hausse de 4% sur un an, porté par une bonne dynamique commerciale à l’international (carnet de commandes international : +9%) avec d'importants contrats remportés au troisième trimestre au Canada et à Madagascar. Des commandes significatives sont attendues dans le Rail au quatrième trimestre 2021.

Sur les 9 premiers mois de 2021, Colas a réalisé un chiffre d'affaires de près de 9,8 Mds € dont 5,3 Mds à l'international.

Enfin, l’activité commerciale de Bouygues Immobilier reste soutenue, avec des réservations dans le logement en hausse de 13% sur un an, reflétant la forte demande des clients. Dans ce contexte, Bouygues Immobilier renforce sa maîtrise foncière. Le volume des permis de construire déposés est en hausse de 48% par rapport à fin septembre 2020. Toutefois, les délais d’obtention de permis de construire restent longs, impactant le stock à l’offre disponible. Dans le tertiaire, les clients demeurent attentistes. Au total, le carnet de commandes de Bouygues Immobilier est en repli de 15% par rapport à fin septembre 2020.

Résultat opérationnel en hausse





Globalement, le résultat opérationnel courant des activités de construction est en très forte amélioration sur un an (+382 millions d’euros) et atteint 515 M€, très proche de celui des neuf premiers mois 2019.

À 2,5%, la marge opérationnelle courante retrouve le niveau des neuf premiers mois 2019 et est largement supérieure à celle des neuf premiers mois 2020 (0,7%). Elle bénéficie notamment de l’amélioration de la rentabilité de Colas (marge opérationnelle courante de 2,4% contre 2,2% aux neuf premiers mois 2019).

À 509M€, le résultat opérationnel des activités de construction progresse de 437 millions d’euros sur un an. Il intègre 6 M€ de charges non courantes liées à des mesures d’adaptation chez Bouygues Immobilier (contre 61 millions d’euros chez Colas aux neuf premiers mois 2020 liés à la réorganisation des activités routières en France et la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque).