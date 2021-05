Bouygues repasse dans le vert au premier trimestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bouygues résultats Supprimer Bouygues Construction Supprimer Bouygues Immobilier Supprimer Colas Supprimer Bouygues Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le chiffre d’affaires des activités de construction de la major s’établit à 5,5 Mds € au premier trimestre 2021, en hausse de 5% par rapport au même trimestre l’an dernier (+6% à périmètre et change constants).

Après un peu plus d'un an de pandémie mondiale, (presque) tous les voyants sont à nouveau au vert chez Bouygues.

La major a en effet réalisé un bénéfice net de 21 M€ au premier trimestre 2021 après une perte de 204 millions d'euros l'année précédente à cause de la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 7%, à 7,742 Mds €, dont 5,5 Mds € pour les activités de construction (+16%).

Le résultat opérationnel courant de la branche est lui aussi en forte amélioration sur un an (+155 millions d’euros) et atteint -192 millions d’euros.

La marge opérationnelle courante retrouve le niveau du premier trimestre 2019 (-3,5%). Par rapport au premier trimestre 2020, elle s’améliore de 3,1 points. Plusieurs éléments contribuent à ces évolutions positives : l’augmentation progressive de la marge opérationnelle courante du pôle Energies & Services depuis le premier trimestre 2019, un meilleur avancement des travaux chez Bouygues Immobilier, et chez Colas, le redémarrage précoce des activités au Canada et les premiers effets positifs de son plan stratégique.

Des carnets de commandes au beau fixe

Et ce n'est qu'un début. En effet à fin mars 2021, le carnet de commandes des activités de construction se maintient au niveau élevé de 33,4 milliards d’euros, en hausse de 2%5 sur un an, et offre "une bonne visibilité sur l’activité future", annonce Bouygues.

Dans le détail, le carnet de commandes de Bouygues Construction, soutenu par la hausse de 35% des prises de commandes sur un an et la signature de plusieurs projets de taille moyenne (gares de Villejuif et du Bourget, projet de rénovation bâtimentaire Boulevard des Capucines à Paris, …), progresse de 3% par rapport à fin mars 2020.

Le carnet de commandes de Colas lui recule de 6%, reflétant la baisse des appels d’offre dans le rail et la route, en lien avec la crise sanitaire et le confinement.

Colas efface la crise sanitaire • Carnet de commandes : 9,9 Md€, en hausse de 1% à change constant par rapport à fin mars 2020. Le carnet en France métropolitaine (3,4 Mds €) est en baisse de 6% sur un an. Le carnet à l’international et outre-mer (6,5 Mds €) est stable sur un an et en hausse de 1% à change constant. Colas a notamment remporté des contrats significatifs dans la route en Afrique de l’Ouest et en Europe centrale. L’international et l'outre-mer représente 66% du carnet de commandes total. • Chiffre d’affaires : 2 Mds € en amélioration de 3% par rapport au T1 2020 (+4% à périmètre et change constants) L’activité ressort à 1,1 milliard d’euros en France (+14%) ; elle est en baisse à l'international avec 0,9 milliard d’euros (-6% à périmètre et change constants). Routes : 1,7 milliard d’euros, (+3%). L’amélioration du chiffre d’affaires est particulièrement sensible dans la zone France – Océan Indien (+13% par rapport au 1er trimestre 2020). L’activité de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et celle des Etats-Unis (respectivement -14% et -10% à périmètre et change constants par rapport au 1er trimestre 2020) ont été impactées par des conditions météorologiques défavorables au 1er trimestre. Bénéficiant de conditions climatiques favorables, l’activité au Canada est en hausse de 9% à périmètre et change constants par rapport au 1er trimestre 2020, de retour à son niveau du 1er trimestre 2019. Enfin, dans la zone Asie-Pacifique, le recul est de 6% par rapport au 1er trimestre 2020. Ferroviaire et autres Activités : : +8% • Résultat opérationnel courant : -277 M€ en forte amélioration (+93 M€ par rapport au T1 2020), dépassant son niveau du T1 2019 • Résultat net part du Groupe : -227 M€ revenant au niveau du T1 2019

Enfin, l’activité commerciale de Bouygues Immobilier a été soutenue au premier trimestre, avec des réservations dans le résidentiel en hausse de 15% sur un an.

Bouygues Immobilier prévient toutefois que les délais d’obtention de permis de construire restent très longs, impactant le stock à l’offre disponible et sur le marché du tertiaire, les clients restent attentistes. Ainsi, le carnet de commandes de Bouygues Immobilier diminue de 12% sur un an.

À l’international, le chiffre d’affaires est en repli de 3% mais le carnet de commandes s’élève à 19,6 Mds € à fin mars 2021. L’international représente 62% du carnet de commandes de Bouygues Construction et Colas à fin mars 2021, stable par rapport à fin mars 2020.