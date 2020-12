Bouygues Immobilier dévoile le nom des premiers architectes de Charenton-Bercy

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Urbanisme Supprimer Projets Supprimer Val-de-Marne Supprimer Grand Paris Aménagement Supprimer Bouygues Immobilier Supprimer UrbanEra Supprimer Valider Valider

Lauréat de l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris », le promoteur va transformer ce secteur de Charenton (Val-de-Marne), totalement enclavé, en un quartier mixte de 360 000 m2.

Nouvelle étape vers la concrétisation du projet Charenton-Bercy, à Charenton, dans le Val-de-Marne : après la signature d’un protocole d’engagement en février 2019 avec Grand Paris Aménagement, Bouygues Immobilier a désigné les onze agences d’architectes chargées de concevoir les 240 000 m2 de la première phase de ce futur quartier.

Le promoteur a ainsi retenu : Leclercq Associés, RMDM, Daquin-Ferrière, Brenac et Gonzalez, Ateliers 2/3/4/, Hamonic+Masson & Associés en groupement avec Comte et Vollenweider, Chartier Dalix avec Bond Society, PCA et SOM (Skidmore, Owings & Merrill).

« Nous avons volontairement opté pour une consultation restreinte. Nous n’attendions pas de projets dessinés mais des visions, des intentions et de la motivation à travailler en co-construction de la part des agences appelées à concourir », souligne Aurélien Defigier, directeur de l’opération Charenton-Bercy chez Bouygues Immobilier.

Un site enserré par l’A4, le périphérique et les voies ferrées

C’est en février 2018 que Bouygues Immobilier, via UrbanEra, sa direction Grands projets urbains, accompagnée d’une équipe de maîtrise d’œuvre composée d’Ateliers 2/3/4/, SOM, Arep, Arcadis et Urban Water, a remporté l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » pour la transformation de ce site de 12 ha en un quartier mixte de 360 000 m2. Bien que situé aux portes de Paris, ce secteur est totalement enclavé, enserré par l’autoroute A4, le périphérique et les voies ferrées de la gare de Lyon.

Création de la ZAC mi-2021

Cette pièce urbaine sortira de terre dans le cadre d’une ZAC créée mi-2021, pilotée par Grand Paris Aménagement. Le programme prévoit 176 000 m2 de bureaux et d’activités, 63 000 m2 de commerces et d’hôtellerie, environ 1 000 logements (dont 30 % de sociaux), des résidences spécialisées, une école et une crèche ainsi que 3,6 ha d’espaces verts.

Une tour végétalisée de 60 étages

L’actuel centre commercial Bercy 2, œuvre de Renzo Piano et Jean-François Blassel, inauguré en avril 1990, cédera la place à un bâtiment mixte. Les commerces se redéploieront principalement le long de la rue Baron-Le-Roy, future colonne vertébrale du quartier, prolongée depuis le XIIe arrondissement où elle bute actuellement sur l’échangeur routier de Paris-Bercy. Une tour végétalisée de 60 étages (180 m de haut), proposera des logements haut de gamme, un hôtel 4* ainsi qu’un restaurant-bar en rooftop avec vue sur tout Paris.

Vue du futur quartier Charenton-Bercy, à Charenton, dans le Val-de-Marne - © Ateliers 2/3/4/ - Artefactorylab Close Lightbox

La rue Baron-Le-Roy, prolongée depuis le XIIe arrondissement parisien, sera la principale artère du futur quartier Charenton-Bercy. © Ateliers 2/3/4/ - Artefactorylab

Bouygues Immobilier annonce le dépôt des permis de construire au premier semestre 2022 et un démarrage des travaux de la première phase en 2023.