Bouygues finalise le rachat d’Equans

« Une étape majeure dans l’histoire de Bouygues ». Pour Martin Bouygues, la finalisation de l’acquisition d’Equans ce 4 octobre constitue, il est vrai, un tournant majeur. Cette opération permet à Bouygues de devenir un acteur mondial de premier plan sur le marché porteur des services multi-techniques « dont les activités sont au cœur des transitions environnementale, industrielle et numérique » précise le groupe.

A LIRE AUSSI Pourquoi Equans lance sa marque digitale

Un nouveau métier s’ajoute donc désormais aux activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), médias (TF1) et de télécoms (Bouygues Telecom). Pour constituer cette nouvelle entité, qui conservera le nom Equans, les activités du pôle Energies & Services de Bouygues, actuellement rattachées à Bouygues Construction, rejoindront début janvier 2023 celles d’Equans.

Le nouvel ensemble deviendra le premier métier du groupe en termes de chiffre d’affaires (environ 17 milliards d’euros), et en nombre de collaborateurs (environ 97 000). « Nos métiers ont en commun d’être des métiers de services de proximité, animés par des entrepreneurs et des collaborateurs engagés et autonomes », précise le président du conseil d’administration.

Par cette opération, le chiffre d’affaires total du groupe Bouygues est porté de 38 milliards d’euros à près de 51 milliards d’euros et les effectifs atteindront environ 200 000 collaborateurs dans plus de 80 pays.

Accord en novembre 2021

Face à Bouygues, d'autres candidats au rachat de cette filiale d'Engie s'étaient présentés, dont le groupe Eiffage et le fonds américain Bain Capital allié au financier Marc Ladreit de Lacharrière via sa holding Fimalac, ainsi que Spie. L'accord entre Engie et Bouygues était intervenu en novembre 2021.« L'offre de Bouygues était la mieux-disante au regard de l'ensemble des critères retenus par Engie, y compris sur le plan financier », avait alors expliqué l'énergéticien, détenu à 23,64% par l'Etat français et qui souhaite se concentrer notamment sur les énergies renouvelables et les réseaux.

A LIRE AUSSI Pourquoi Bouygues casse sa tirelire pour Equans

« La finalisation de cette cession est une étape majeure dans le recentrage d’Engie, et permet au groupe d’investir dans la croissance de ses métiers clés pour continuer d’accélérer la transition énergétique », a commenté sa directrice générale, Catherine MacGregor.