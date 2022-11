Bouygues Energies & Services acquiert Ingenica Ingenierie Industrielle

Confortant sa stratégie de croissance de son activité dans les secteurs de la chimie fine, de la chimie verte et des bioprocédés, de la pharmacie et de la cosmétique, ainsi que dans les métiers de l’ingénierie, Bouygues Energie & Services a annoncé le 24 novembre l’acquisition de la société Ingénica Ingénierie Industrielle, acteur reconnu et spécialisé dans les métiers de l’ingénierie de conception et de la maîtrise d’oeuvre des projets des industries de procédés.

Créée en 1990, la société Ingénica, basée à Sérézin-du-Rhône, à proximité de Lyon, a développé une forte expertise avec à son actif un portefeuille de références de plus de 30 ans d’histoire. 80 collaborateurs, provenant de divers métiers, commerciaux, ingénieurs, chefs de projets, experts techniques et techniciens, rejoignent ainsi les équipes industries de Bouygues Energies & Services. En 2021, Ingénica a réalisé un chiffre d’affaires proche de 10 M€.

Industrie des process

Avec cette acquisition, Bouygues Energies & Services complète également son offre globale de l’ingénierie à la maintenance (Ingénierie / EPCM, travaux industriels, automation, transfert industriel et maintenance industrielle) et consolide son maillage territorial auprès de nouveaux clients et partenaires en France. Bouygues Energies & Services renforce donc son expertise pour accompagner ses clients dans leurs projets d’investissement, de rénovation et de décarbonation.

« L’industrie des process est une activité à part entière sur laquelle nous devons accompagner nos clients et cela dès la phase de conception et d’études. Avec l’expertise d’Ingénica en ingénierie, nous allons proposer une offre complète et différenciante à nos clients », s'est réjouit Nicolas Verhaeghe, directeur Industrie France, de Bouygues Energies & Services qui assurera la présidence d’Ingenica Ingénierie Industrielle.

Cette activité de Bouygues Energies & Services mobilise désormais dans les métiers de l’industrie plus de 800 collaborateurs experts et référents.