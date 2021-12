Bouygues décroche un contrat d'1 Md $ pour un méga-parc d'attractions en Arabie Saoudite

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée International Supprimer Moyen-Orient Supprimer Bouygues contrats Supprimer Bouygues Supprimer Bouygues Bâtiment International Supprimer Valider Valider

Bouygues Bâtiment International et la compagnie saoudienne Almabani General Contractors ont signé avec la Qiddiya Investment Company (QIC) un contrat pour la construction de Six Flags, un parc de 32 ha près de la capitale saoudienne Riyad.

32 hectares, 28 attractions réparties sur six zones thématiques, 300 activités différentes dont un circuit de Formule 1, et le Falcon’s Flight, le plus long, plus haut et plus rapide (250 km/h !) grand huit du monde : le monumental parc Six Flags en Arabie Saoudite, qui doit ouvrir ses portes en 2023 a trouvé ses constructeurs.

La Qiddiya Investment Company (QIC), qui porte le projet, a signé un contrat de près d'1 milliard de dollars avec l'entreprise saoudienne Almabani General Contractors et Bouygues Bâtiment International pour sa réalisation.

"Six Flags Qiddiya est une incroyable opportunité pour nous d'exprimer notre expertise tant en termes de soutien à notre client avec des solutions de financement à l'exportation que de construction d'infrastructures complexes", s'est félicité Pierre-Eric Saint-André, directeur général de Bouygues Bâtiment International.