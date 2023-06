Bouygues Construction va réaliser la plus haute tour de Grèce

Dans le cadre du vaste programme de régénération urbaine « The Ellenikon », qui vise à transformer l’ancien site de l’aéroport international d’Athènes ainsi que plusieurs terrains adjacents utilisés pendant les jeux olympiques de 2004, Lamda Development

a choisi Bouygues Bâtiment International et son partenaire grec Intrakat pour réaliser The Riviera Tower, une tour résidentielle de 200 m de haut. Un projet d'un montant global de 334 M€ (dont 200 M€ pour Bouygues Bâtiment International).

Conçue par le cabinet d’architectes Foster+Partners, cette tour de 50 étages, qui sera la plus haute de Grèce, sera composée de 169 appartements de grand standing.

© Foster+Partners La Riviera Tower d'Athènes comptera 50 étages et 169 appartements

Les défis ne manquent pas pour les équipes de Bouygues Bâtiment International : outre les challenges de structure traditionnellement liés à la grande hauteur, il faudra "répondre aux exigences esthétiques d’une tour destinée à devenir une icône tout en garantissant les standards bas-carbone les plus élevés", explique le groupe dans un communiqué. Le projet vise la certification LEED Gold.

À ce titre, des nouvelles formulations de ciments et bétons ont déjà été développées avec des fournisseurs grecs depuis un an.

Le chantier emploiera 1000 personnes en période de pointe et permettra la création de 500 emplois locaux directs. La livraison

du projet est prévue pour début 2026.