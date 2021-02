Bouygues Construction, Ricciotti et Carta vont réaliser la cité scolaire internationale à Marseille

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Projets Supprimer Bouches-du-Rhône Supprimer Marseille Supprimer Rudy Ricciotti Supprimer Bouygues Construction Supprimer Valider Valider

Associé aux agences d’architecture de Rudy Ricciotti (Bandol) et de Roland Carta (Marseille), c’est Bouygues Construction(1) qui réalisera au cœur d’Euroméditerranée à Marseille la cité scolaire internationale, un ensemble de plus de 27 000 m2 SP regroupant une école, un collège et un lycée ainsi qu’un internat, un gymnase et un espace de restauration.

La région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, maître d’ouvrage de l’opération, a diffusé l’information par communiqué de presse, le 6 février, au lendemain de la désignation « à l’unanimité sur tous les critères » par les membres du jury et ceux de la commission d’appel d’offres du lauréat du marché global de performance(2) d’une valeur de 100 millions d’euros.

Feuilleton

Est-ce la fin d’un feuilleton à multiples rebondissements ? Après un premier projet avorté de construction d’un campus des Métiers dit Campus A et, ensuite, l’arrêt, suite à un soupçon de conflits d’intérêt, d’une première procédure de consultation pour réaliser la cité scolaire, le terrain, situé dans le quartier d’Arenc, en face de la tour La Marseillaise, cessera-t-il d’être une friche ?

En tout cas, la région Sud Paca a bon espoir d’ouvrir les portes à la rentrée 2024 d’un équipement capable d’accueillir près de 2 100 élèves, du Primaire à la Terminale, à qui sera proposé un enseignement dans cinq langues différentes.

[...]