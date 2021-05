Bouygues Construction digitalise ses projets

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée BIM Supprimer Bouygues Construction Supprimer Bâtiment Supprimer Lean Supprimer France Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Bâtiment - Grâce à un partenariat avec Dassault Systèmes, l'entreprise crée une continuité numérique des données.

«Chaque projet est unique et possède des exigences spécifiques. Les enjeux deviennent de plus en plus complexes pour répondre [...]