Bouygues Bâtiment veut faire rimer industrialisation et décarbonation

Confié à Fabrice Denis, le nouveau pôle Construire Autrement fédère l’ensemble des équipes d’ingénierie de l'entité en Europe. Objectif : mutualiser les meilleures pratiques au plan environnemental et optimiser l’organisation des chantiers grâce au digital et au hors site.

Officialisée cet automne par Bouygues Bâtiment France Europe, la création d’un pôle Construire Autrement doit mettre en cohérence les grandes orientations stratégiques du groupe : décarbonation, digitalisation et industrialisation.

Le principal objectif reste la réduction de 40 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 (scope 1 et 2), conformément aux engagements annoncés fin 2020 par Bouygues Construction.

« Cette urgence environnementale intervient alors même que la filière Bâtiment est confrontée à des enjeux de coûts, de productivité et de ressources humaines pour trouver les bonnes compétences, et que les besoins en logements et en équipements restent importants. On se retrouve dans une injonction contradictoire où il nous faut faire plus et mieux, mais avec moins de ressources », résume Fabrice Denis, nommé à la tête de ce pôle Construire Autrement.

Stratégie de partenariats

Pour réduire son impact environnemental, Bouygues Bâtiment veut appuyer sur plusieurs leviers : matériaux bio-sourcés, produits bas carbone, réemploi. Le groupe entend dupliquer la stratégie adoptée sur la construction bois avec WeWood, dont Fabrice Denis assure depuis 2019 le pilotage : nouer des partenariats de long terme avec des acteurs industriels pour leur offrir de la lisibilité et structurer leur développement.

