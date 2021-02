Bouygues Bâtiment Ile-de-France pressenti pour la transformation de la Gare du Nord

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Gare du Nord Supprimer Bouygues Bâtiment Ile-de-France Supprimer Bouygues Supprimer Paris Supprimer Bouygues contrats Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Un mois après le dépôt du permis de construire modificatif, StatioNord a désigné Bouygues Bâtiment Ile-de-France « constructeur pressenti » du projet de transformation de la Gare du Nord, au terme d’une longue et exigeante procédure d’appel d’offres. Les travaux préparatoires ont débuté en juillet dernier et cette nouvelle étape doit permettre d’ouvrir une phase d’étude, puis de donner le coup d’envoi des travaux.

Six semaines après l’accord intervenu entre la Ville de Paris et la SNCF, la SA Gare du Nord 2024 a déposé, le 4 janvier dernier, le permis de construire modificatif pour la rénovation de la plus grande gare d’Europe.

Et près d'un mois après le dépôt de ce nouveau permis de construire qui allège et dédensifie le projet initial, c'est au nom du constructeur pressenti d'être dévoilé par le maître d'ouvrage.

Sur le même sujet Gare du Nord à Paris: le permis modifié pour un projet moins dense

C'est Bouygues Bâtiment Ile-de-France qui a été sélectionné après "une consultation exigeante menée pendant plus d’un an", a annoncé StatioNord, le 1er février. "StatioNord souhaite s’appuyer sur un major de la construction, une entreprise expérimentée habituée des grandes opérations, reconnue pour la tenue exemplaire de ses chantiers", a expliqué Aude Landy-Berkowitz, la présidente du directoire.

StatioNord et Bouygues Bâtiment Ile-de-France entrent dans une phase d’études avec pour volonté de signer le marché de travaux dans les prochains mois.

Mais le maître d'ouvrage a d'ores et déjà mis en avant son cahier des charges pour ce chantier qui devrait durer 4 ans et générer 450 emplois.

Le calendrier précis • Fin de l’hiver : réduction de la gare routière pour aménagement de sa partie nord • Printemps 2021 : démarrage des travaux principaux pour la réalisation du nouveau bâtiment (renforcement des fondations de la gare) • Deuxième semestre 2021 : démarrage des travaux d’extension du terminal transmanche • Fin 2022 : fin des travaux en interface avec les voies ferrées (passerelles, extension de la dalle du rez-de-chaussée haut) et des circulations verticales entre les gares de surface et souterraine • Premier semestre 2024 : mise en service des espaces voyageurs du nouveau hall des départs (avant les Jeux olympiques de 2024) • De fin 2024 à début 2025 : aménagement intérieur des étages supérieurs

Filière sèche

Pour la future Gare du Nord, Bouygues Bâtiment Ile-de-France devra notamment mettre en avant son management de projets complexes en site occupé, générant peu de nuisances : la gare devra rester pleinement opérationnelle toute la durée des travaux.

A Bouygues de permettre "le maintien de l’ensemble des accès et des cheminements dans la gare", de mettre en place "un planning opérationnel précis et des horaires adaptés", de privilégier "les filières sèches".

StatioNord compte également sur Bouygues pour utiliser "des aires de livraison et une plateforme déportée", pour "réduire les nuisances acoustiques" et pour "respecter la propreté de l’espace public".