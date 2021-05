Bouygues Bâtiment France Europe se convertit au bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Entreprises Supprimer Vendée Supprimer Piveteaubois Supprimer Bouygues Bâtiment Supprimer Bois Supprimer Bois lamellé-collé Supprimer Bois lamellé-croisé Supprimer CLT Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Hier roi du béton, le major s’est engagé à réaliser 30 % de ses projets en bois d’ici 2030. Afin de sécuriser ses approvisionnements, Bouygues Bâtiment France Europe est le premier constructeur à concrétiser cet engagement avec la filière par un accord sur l’utilisation de 30 % de bois français dès aujourd’hui et un accord-cadre pour la fourniture de panneaux de CLT par Piveteaubois, seul producteur français de bois lamellé-croisé.

Jeudi 6 mai 2021, aux Essarts-en-Bocage (Vendée), dans la nouvelle usine de bois lamellé-croisé de Piveteaubois, Nicolas Borit, directeur général de Bouygues Bâtiment France Europe (4 milliards d’euros de CA en 2020, 10 000 salariés) vient peut-être de tourner une page décisive dans l’histoire de la construction. « Nous ne pouvons plus construire comme avant » a-t-il déclaré lors de la signature d’un accord de partenariat avec la Fédération nationale du Bois et le label Bois de France pour un développement des usages du bois à court et moyen termes. « La lutte contre le changement climatique nous conduit à l’union sacrée entre producteurs et constructeurs. Le citoyen et le consommateur en seront les grands bénéficiaires car le bois viendra de France, en circuit direct sans intermédiaires, à coût maîtrisé, ce qui permettra une parfaite traçabilité des matériaux et la garantie d’une gestion forestière durable de très haut niveau » a déclaré Nicolas Douzain Didier, délégué général de la Fédération nationale du Bois qui représente 1 750 entreprises pour 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

120 projets en bois

Cet accord fait de Bouygues Bâtiment France Europe, la première entreprise générale de construction à inclure 30 % de bois de structure labellisé Bois de France sur ses projets dès 2021, avec l’objectif de porter cette part à 50 % dès 2025. « Le bois n’est pas tout à fait nouveau pour nous et, ces 10 dernières années, nous avons réalisé 120 projets en bois. Mais, il y a 2 ans, nous avons décidé d’aller plus loin en lançant la démarche We Wood avec comme objectif de réaliser 30 % de projets bois en 2030 », poursuit Nicolas Borit.

Aujourd’hui, sur les quelque 600 projets que le major a réalisés en 2020, 25 sont déjà en bois. Précisons que pour Bouygues, un projet bois intègre au minimum 100 m3 de bois de structure et/ou 500 m2 de façade en murs à ossature bois.

[...]