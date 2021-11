Bouygues a déposé son offre pour Equans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Equans Supprimer Bouygues Supprimer France Supprimer Bouygues Energies & Services Supprimer Energie Supprimer Valider Valider

Le groupe a annoncé mercredi 3 novembre avoir déposé la veille une offre engageante auprès d'Engie pour racheter Equans, entité créée en vue d'une scission des activités de services techniques d'Engie.

Alors qu'un conseil d'administration doit avoir lieu dimanche chez Engie pour débattre des offres présentées pour le rachat d'Equans, Bouygues a annoncé dans un bref communiqué avoir déposé le 2 novembre, une "offre engageante".

"Ce projet de rachat d'Equans s'inscrit dans la démarche stratégique de Bouygues visant à faire émerger un acteur majeur des services multitechniques", précise le groupe, ajoutant qu'il ne compte pas recourir à une augmentation de capital pour financer cette acquisition.

Bouygues avait annoncé fin août être intéressé par le rachat d'Equans, qui regroupe la majorité des activités de services techniques d'Engie (climatisation, chauffage et ventilation, électricité, numérique, mécanique, services généraux...).

"Géographiquement, les marchés d'Equans, Europe et Etats-Unis, correspondent aux endroits où l'on souhaite se développer", avait alors argumenté Olivier Roussat, directeur général du groupe.

Engie, détenu à 23,64% par l'Etat français, a lancé début septembre le processus de vente de sa filiale, sous l'oeil vigilant du gouvernement à l'approche de la présidentielle.

Plusieurs offres sont en lice, dont celles d'Eiffage et du fonds Bain Capital, allié au financier français Marc Ladreit de Lacharrière, fondateur du holding diversifié Fimalac. Spie, groupe de services multitechniques aux entreprises et collectivités, s'est retiré de la course mi-octobre.

Avec 74.000 salariés, Equans représente un chiffre d'affaires de près de 12 milliards d'euros, selon Engie, qui espère tirer cinq à six milliards d'euros de cette opération.