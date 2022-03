Bouyer Leroux veut acquérir le Groupe Riaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe industriel annonce avoir remis une offre pour l’acquisition du Groupe Riaux, acteur majeur sur le marché de l’escalier sur-mesure en France.

Le groupe Bouyer Leroux ne cesse de grandir. Après les absorptions de Fermetures Loire Océan, d’Imerys Structure et Soprofen, Groupe Maine, la Scop choletaise, acteur majeur sur le marché des matériaux de construction en terre cuite, vient d’annoncer dans un communiqué avoir remis une offre pour l’acquisition du Groupe Riaux.

Cette entreprise, fondée en 1977 par Monsieur Jean-Paul Riaux, compte cinq filiales : les sociétés de fabrication Riaux Escaliers et Mauges Escaliers ; les sociétés de pose Concept & Pose et Menuiserie Macairoise ; et enfin ESCA Services qui regroupe les fonctions commerciales et supports du Groupe. Elle dispose aussi de deux sites industriels à Bazouges La Pérouse (35) et la Pommeraye (49).

Un réseau d'installateurs

Elle s’adresse à une clientèle de professionnels tels que les constructeurs de maisons individuelles et les artisans menuisiers via la société Riaux Escaliers, et les promoteurs via la société Mauges Escaliers. A noter que Groupe Riaux a créé récemment son réseau d’installateurs sous la marque Skali qui regroupe déjà une quarantaine d’artisans qualifiés et offre un fort potentiel de développement. Il emploie environ 220 salariés dont 40 menuisiers – poseurs, et a réalisé un chiffre d’affaires de 22 M€ en 2021.

Selon le communiqué, « cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement équilibré et durable du Groupe Bouyer Leroux, et elle permettra d’exploiter de nombreuses synergies entre les deux Groupes. Elle permettra au Groupe Bouyer Leroux de renforcer son offre de solutions éco-performantes et de se développer dans l’aménagement intérieur des logements ».