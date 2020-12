Bouyer Leroux sur le point de reprendre le Groupe Maine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Menuiseries Supprimer BOUYER LEROUX Supprimer Valider Valider

Le numéro un français des matériaux de construction en terre cuite annonce avoir remis une offre pour l’acquisition du Groupe Miane, un « acteur majeur dans le domaine de l’extrusion thermoplastique ».

Le groupe Bouyer Leroux ne cesse de grandir. Après les absorptions de Fermetures Loire Océan, d’Imerys Structure et Soprofen, la Scop choletaise, numéro un français des matériaux de construction en terre cuite, vient d’annoncer dans un communiqué avoir remis une offre pour l’acquisition du Groupe Miane, « dont la concrétisation fera de son Métier Fermetures pour l’habitat un leader sur le marché français. » Le projet devrait aboutir dans le courant du 1er quadrimestre de l’année 2021.

32M€ de CA en 2019

Le Groupe Maine dont le siège est à Ambrières les Vallées dispose de trois sites industriels (Ambrières les Vallées - 53, Le Mans - 72, Perrignier - 74), emploie plus de 220 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 32 M€ en 2019. Il est spécialisé dans la conception et la fabrication de profilés thermoplastiques pour de multiples applications dont celles des marchés de la clôture, de la fermeture et de la rupture de pont thermique destinée aux industriels de la menuiserie. Il dispose d’une large gamme de portails, clôtures, volets (battants, coulissants), persiennes, portes de garage… en aluminium et PVC pour les professionnels du bâtiment et le grand public.

Des synergies

Selon le communiqué, « cette acquisition permettra aussi aux Sociétés Soprofen, SPPF, Flo, spécialisées dans la fabrication de coffres de volets roulants, de screens et de portes de garage, d’enrichir leurs offres en termes de produits et services. »

Pour rappel, Le groupe Bouyer Leroux est une coopérative industrielle spécialisée dans les matériaux de construction et la menuiserie. Elle a clos son exercice fin septembre à 350 M€ dont 50 % ont été généré par le marché de la rénovation.