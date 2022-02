Bouyer Leroux s'apprête à racheter le Groupe Riaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer BOUYER LEROUX Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Escalier Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

La Scop, aux ambitions affichées de croissance externe, est en négociations exclusives pour la reprise du spécialiste de l'escalier.

Fondé en 1977 par Jean-Paul Riaux, artisan menuisier, le Groupe Riaux s'est imposé comme une référence sur le marché de l'escalier sur mesure, avec un CA de 22 M€ en 2021. Le groupe devrait rejoindre prochainement Bouyer Leroux, avec qui il est entré en négociations exclusives. Le Groupe Riaux se compose de plusieurs entités, dédiées pour partie à la fabrication et pour partie à la pose. La Scop, initialement active dans la terre cuite et diversifiée récemment dans les fermetures, volets roulants et parquets, poursuit ainsi sa stratégie de diversification.