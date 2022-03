Bouyer Leroux renonce au rachat de Riaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer BOUYER LEROUX Supprimer fusions-acquistions Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe industriel avait annoncé en février 20220 l’acquisition du premier fabricant d’escalier sur-mesure en France.

Au-delà des coûts de l’énergie et des hausses de prix sur les matières premières, le contexte actuel incertain pèse sur les entreprises. Pour preuve, le Groupe Bouyer Leroux vient de renoncer à l’acquisition de Riaux, premier fabricant français d’escalier sur-mesure. Dans un communiqué, il précise : « Eu égard au contexte géopolitique de ce début d’année 2022, le Groupe Bouyer Leroux opte pour la prudence et renonce à l’acquisition du Groupe RIAUX, leader sur le marché de l’escalier sur-mesure en France. Cette acquisition n’aura donc pas lieu quand bien même elle s’inscrivait parfaitement dans la stratégie de développement équilibré et durable du Groupe, et devait lui permettre de renforcer son offre de solutions éco-performantes et de se développer dans l’aménagement intérieur des logements. » Pour rappel, dans le cadre de sa stratégie de croissance externe, la Scop choletaise avait annoncé en février 2022 « avoir remis une offre pour l’acquisition du Groupe Riaux. »

A noter que le Groupe « affiche à fin février, 5ème mois de son exercice 2021-2022, une croissance de 22% de ses activités et se dit confiant quant à sa capacité à être résilient face au ralentissement des marchés de la construction de logements neufs et de la rénovation ».