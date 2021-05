Bouyer Leroux a finalisé l’acquisition du groupe Maine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe Bouyer Leroux et Financière Maine ont annoncé le jeudi 20 mai être parvenus à un accord pour l’acquisition du groupe Maine.

Nouvelle acquisition dans le domaine de la fermeture de l’habitat pour le groupe Bouyer Leroux, qui annonce dans un communiqué avoir finalisé l’acquisition du groupe Maine. « Ce rachat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement équilibré et durable du Groupe Bouyer Leroux et il lui permettra de renforcer sa position de leader sur le marché des fermetures pour l’habitat », expliquent ses porte-paroles.

Acteur majeur dans le domaine de l’extrusion thermoplastique et doté d’un outil industriel performant, le groupe Maine est spécialisé dans la conception et la fabrication de profilés thermoplastiques pour de multiples applications dont celles des marchés de la clôture, de la fermeture et de la rupture de pont thermique destinée aux industriels de la menuiserie. Il s'est diversifié et dispose d’une large gamme de portails, clôtures, volets (battants, coulissants), persiennes, portes de garage… en aluminium et PVC pour les professionnels du bâtiment et le grand public.

Cette acquisition permet aussi aux sociétés Soprofen, SPPF, FLO, spécialisées dans la fabrication de coffres de volets roulants, de screens et de portes de garage, d’enrichir leurs offres en termes de produits et services. Les synergies entre ces dernières et le groupe Maine sont nombreuses : gammes complémentaires, innovantes et différenciées, destinées à la construction de logements neufs et à la rénovation, clientèles diversifiées, dispositifs industriels et logistiques performants et complémentaires, potentiel renforcé en matière de recherche et de développement et d’extrusion.

Le groupe Maine dont le siège est à Ambrières-les-Vallées dispose de 3 sites industriels : Ambrières-lesVallées (53), Le Mans (72) et Perrignier (74). Il emploie plus de 220 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 32 millions d’euros en 2019. L’intégration du groupe Maine, doté d’une forte culture de satisfaction du client et de qualité des produits, renforce le potentiel de croissance, d’innovation et la compétitivité du métier des Fermetures pour l’Habitat du groupe Bouyer Leroux.